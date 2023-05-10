2023/05/10 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الأربعاء، للسفير الألماني

لدى بغداد، أهمية التنسيق في القضايا

ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رشيد،

استقبل اليوم، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وألمانيا يؤكدان على تنمية أوجه التعاون) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وألمانيا يؤكدان على تنمية أوجه التعاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).