الأعرجي ورتشر يبحثان تعزيز التعاون بين العراق وأمريكا للكشف عن جرائم داعش

2023/05/10 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الاربعاء، خلال

استقباله المستشار الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة، المعني بجمع وتوثيق

أدلة إدانة داعش الإرهابي، كريستيان

رتشر، تعزيز التعاون بين الأمم المت

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