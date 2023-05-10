رابطة مصارف مغيبة ووعود حكومية مؤجلة.. الدولار يرتفع مجدداً في العراق

2023/05/10 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً جديداً بعد وصولها الى 148 ألف دينار لكل 100 دولار، رغم وعود الحكومة المستمرة بخفضه واعادته الى سعره الرسمي 132 ألف دينار.

وبعد ارتفاع الدولار يتسأل خبراء عن دور رابطة المصارف، حيث اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، انها أشبه مايكون بـ"الگروبات"، ولا دور لديها في تنظيم اعمال المصارف أو السيطرة على الدولار.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رابطة المصارف لادور لها وعملية ارتباط اي مصرف يجب ان تكون مباشرة بالبنك المركزي فهو من يحاسبها وهو من يعطيها الاجازة".

وأضاف أن "رابطة المصارف أو أية رابطة أخرى هي اشبه بالكروبات الخاصة بين المصارف"، مبينًا أنها "لاتمثل آليات التعامل وتنظيم التعامل مع البنك المركزي لان الأخير وحده المسؤول عن المصارف الأهلية والحكومية ووحده له الحق بمتابعة عملها".

ووجه العراقيون أنظارهم صوب "رابطة المصارف العراقية الخاصة، ودورها في ظل أزمة الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام الماضية، التي جاءت بفعل تورط مصارف أهلية بتهريب الدولار من العراق وعبر نافذة بيع العملة التي تشارك فيها عشرات المصارف الاهلية.

وفي هذا الجانب، يؤكد مصرفيون ومختصون على ضرورة حل رابطة المصارف التي لم تقدم أي شيء للعراقيين أو للقطاع المصرفي عموما وسط دورها المجهول والغامض، فيما دعوا الى تشكيل رابطة جديدة تضم المصارف الاهلية وتنظم عملها ويكون لها دور ملموس في تحسين وإصلاح القطاع المصرفي.

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