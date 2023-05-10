تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة

2023/05/10 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد ائتلاف ادارة الدولة، اليوم الاربعاء، يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي.

وقال بيان للائتلاف، تلقته (بغداد اليوم)، ان "إئتلاف إدارة الدولة عقد إجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واضاف البيان، ان " الاجتماع ناقش المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأن الحكومي والنيابي على حد سواء، ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية"، مبيناً ان "الحضور اطلعوا على ما تحقق من البرنامج الحكومي".

واكد البيان، ان "الائتلاف حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي"، داعين إلى "تهيئة كل المستلزمات لإتمام الانتخابات في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام".

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