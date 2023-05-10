2023/05/10 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g2_Zdd_OQUA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو اللجنة المالية النائب يوسف الكلابي: مناقلة الاموال من الوزارات الى المحافظات في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو اللجنة المالية النائب يوسف الكلابي: مناقلة الاموال من الوزارات الى المحافظات في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).