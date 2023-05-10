’شرق’: انهيار بورصة طهران تسبب بتبخر خمس السيولة النقدية خلال يومين

2023/05/10 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الباحث السياسي، هادي حق شناس، في مقابلة مع صحيفة “شرق” الإيرانية ما جرى من تراجع كبير في أسواق بورصة طهران خلال الأيام القليلة الماضية بـ”المدهش” و”الصادم”، حيث تبخر ما يعادل خمس السيولة النقدية في البلاد خلال يومين فقط.

ولفتت الصحيفة، (10 آيار 2023) إلى “احتمالية أن تكون هناك أخبار سياسية سلبية غير معلنة أثرت على انهيار البورصة يومي السبت والأحد الماضيين، وقالت إن بعض الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن خبرا ما ينتظر السياسة الخارجية الإيرانية، وهو ما تأثرت به أسواق الأسهم بشكل سريع، نظرا إلى الحساسية التي تتميز به هذه الأسواق”.

في غضون ذلك نوهت الصحيفة كذلك إلى “القيود التي بات النظام يفرضها باستمرار على المعاملات النقدية وشراء العملات الصعبة والذهب والسكن، وهو ما جعل المستثمرين يعيشون حالة من الحيرة والتخبط، وهم اليوم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى خائفين من المستقبل، ويشعرون بالرعب حيال الحالة الاقتصادية في البلاد”.

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