السبب القانوني لاحتساب هدف السيتي في مرمى الريال رغم خروج الكرة بالكامل

2023/05/10 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثير جدل واسع حول مباراة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب سانتياغو بيرنابيو، مساء الثلاثاء.

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