2023/05/10 | 17:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ألقى جهاز المخابرات الوطني، الاربعاء، القبض على أحد عناصر داعش...

ظهرت المقالة جهاز المخابرات يعتقل إرهابي متهم بنشر إصدارات داعش أولاً على المسلة.

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