2023/05/10 | 17:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عقد إئتلاف إدارة الدولة إجتماعه الدوري برئاسة رئيس تحالف قوى...

ظهرت المقالة ائتلاف إدارة الدولة يحدد الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف إدارة الدولة يحدد الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف إدارة الدولة يحدد الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).