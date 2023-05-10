"محمد وزينب" يتصدران أسماء المواليد في برلين

2023/05/10 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تشهد أوروبا تحولا ليس فقط في مظهر الحياة، بل أيضا في الأسماء الأكثر شعبية نظرا لازدياد نسبة الذين من أصول مهاجرة ممن يعيشون فيها.



ومع تزايد عدد المهاجرين في أوروبا وتدفق عدد كبير من اللاجئين إليها مؤخرا؛ أصبحت بعض الأسماء أكثر تداولا من أي وقت سابق.

وعلى سبيل المثال، يشق اسم "محمد" طريقه ليكون ضمن الأسماء الذكور الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في ألمانيا، إذ حقق المرتبة الأولى في برلين عام 2022، والمرتبة العشرين ضمن كامل ألمانيا، لكن ماذا عن لأسماء الإناث؟

"محمد" في المرتبة الأولى

يحتل اسم محمد المرتبة الأولى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين.



وحسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية فقد أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن "محمد" سبق أسماء تربعت فترة طويلة على القائمة؛ مثل نوح وآدم.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، في حين احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين، متقدما على أسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

أسماء عربية أخرى

وفي الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية لعام 2022، مثل: مالك وعلي للذكور، وللفتيات جاءت عليا وزينب، إضافة إلى بعض الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل: هنا، ولندا، ولينا.

إلا أنه لا يسمح بجميع الأسماء في ألمانيا، فحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية قد يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلا، أو أن يصبح محلا للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع في ما بعد".

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