الائتلاف الحاكم يحدد الاربعاء المقبل موعدا أوليا للتصويت على الموازنة

2023/05/10 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

حدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاربعاء، الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة.

وذكر بيان لائتلاف ادارة الدولة، ان "إئتلاف إدارة الدولة عقد إجتماعه الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واضاف البيان، ان "المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي، ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية، كما واطلع الحاضرون على ما تحقق من البرنامج الحكومي".

وتابع، ، ان "ائتلاف ادارة الدولة حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".

وفي الشأن الانتخابي، دعا "الحاضرون إلى تهيئة كل المستلزمات لإتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام".

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