لحقها وهددها بالسلاح.. كاميرا ترصد لحظة هجوم رجل على سيدة بأمريكا

2023/05/10 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 4 مايو، ذهبت جوليانا هيلز وأصدقاؤها إلى ميناء مانشستر للاحتفال بعيد ميلاد، بعد ذلك اقترب منهم رجل وهاجمهم في مقاطعة كيتساب ‏بولاية واشنطن الأمريكية.

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