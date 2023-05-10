2023/05/10 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر، اليوم الأربعاء، بانفجار محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط الجوية العراقية في تونس.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط الجوية العراقية انفجر”، مشيرا إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط العراقية تحمل وفداً حكومياً في تونس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط العراقية تحمل وفداً حكومياً في تونس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط العراقية تحمل وفداً حكومياً في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).