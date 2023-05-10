2023/05/10 | 18:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. ائتلاف "إدارة الدولة" يحدد الـ17 من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/10 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ائتلاف "إدارة الدولة" يحدد الـ17 من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ائتلاف "إدارة الدولة" يحدد الـ17 من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).