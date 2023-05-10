الإعلان عن الفائزين ببطولة “جاتوريد® 5v5” لكرة القدم

2023/05/10 | 18:28 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت علامة جاتوريد® Gatorade عن الفائزين ببطولة “جاتوريد® 5v5” لكرة القدم التي تم استضافتها لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.حصد كل من فريق “فاركفيل إف سي“ وفريق “إي أف سي ١“ لقب الفوز، مما أتاح لهما فرصة المشاركة في النهائيات الدولية لبطولة جاتوريد® 5v5 في اسطنبول، تركيا.أقيمت البطولة […]

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