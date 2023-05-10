كلب يعبر الطريق ويتسبب في سقوط بطل العالم بطواف إيطاليا

2023/05/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساليرنو (إيطاليا) (أ ف ب) – تسبّب كلب خلال عبوره الطريق في سقوط بطل العالم البلجيكي ريمكو إيفينبول، المرشح الأبرز للفوز بطواف إيطاليا “جيرو” للدراجات الهوائية، على الأرض الأربعاء خلال المرحلة الخامسة، قبل أن يقوم بمساعدة العديد من زملائه ويواصل المنافسة.وسقط الدراج البلجيكي على الأرض خلال مرور الكوكبة بإحدى القرى بعدما حاول تفادي الاصطدام […]

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