زيادة هائلة في مخزون النفط الأمريكي عكس التوقعات

2023/05/10 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل ارتفاعًا بأكثر من 2.9 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 917 ألف برميل.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 2.951 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 917 ألف برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي هبوطًا بواقع 1.280 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت اليوم منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف من ضعف الطلب وأشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى مرتفع.

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار فيما ارتفعت مخزونات البنزين 399 ألف برميل، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وتنتظر السوق أيضا التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدوره يوم الخميس للحصول على مؤشرات على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها بحاجة لخفض الإنتاج مجددا لتعزيز الأسعار.

وقررت المنظمة وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الشهر الماضي خفض الإنتاج 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار حتى نهاية العام، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها بشأن سياسة الإنتاج في الرابع من يونيو حزيران.

توقعات وكالة الطاقة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في توقعات الطاقة قصيرة الأجل التي نشرت أمس الثلاثاء أنها رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 120,000 برميل يوميا، حيث تتوقع الوكالة الأمريكية الآن نمو الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

الأسعار الآن

ويتراجع خام برنت الآن بنسبة 1.95% إلى 75.9 دولار للبرميل.

فيما هبط خام تكساس بنسبة 2.1% إلى 72.15 دولار للبرميل.

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