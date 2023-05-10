النزاهة: استقدام رئيس جامعة تكريت السابق لمخالفة الواجبات الوظيفية

2023/05/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق لمخالفته الواجبات الوظيفيَّة في إحالة إحدى المناقصات..



يتبع

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