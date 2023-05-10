النقل تنفي انفجار محرك إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية

2023/05/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، انباء متداولة عن انفجار محرك إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية من طراز Airbus في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوفد العراقي أكد عدم صحة المعلومات التي أفادت باحتراق محرك إحدى طائرات الناقل الوطني العراقي، والتي يزعم أنها كانت قد نقلت الوفد من بغداد والى قرطاج في تونس، لحضور فعاليات ثقافية".

وأضاف البيان، ان "الوفد العراقي سافر الى تونس ضمن رحلة إحدى شركات القطاع الخاص الاجنبي، من مطار بغداد الدولي، ولا صحة لخبر نقله بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وتحديدا من طراز A220"، داعياً الى "التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الأساسية، قبل ترويجها والتعاطي معها، وتضليل الرأي العام، والا فإن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني ضد مروجي الشائعات والأكاذيب".

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