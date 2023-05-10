الاتصالات تراجع أداء الشركات المجهزة للانترنت والأسعار

2023/05/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

راجعت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات، أداء الشركات المجهزة للانترنت في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة وزيرة الاتصالات هيام الياسري.

وأفاد بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم مراجعة أداء الشركات المجهزة لخدمة الانترنت ومدى التزامها بالسياسات السعرية المقرة من قبل الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعوماتية".

وأضاف "جرى خلال الاجتماع اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة".

يذكر ان وزارة الاتصالات، أطلقت في شباط الماضي خدمة الإنترنت المدعوم، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن الإنترنت بالبلاد يعاني بصورة عامة من مشكلات عدة، أبرزها التكلفة المرتفعة وضعف الجودة.

وتهدف الخطوة الحكومية إلى توفير الإنترنت للعوائل الأشد فقرا مع تحسين جودة الخدمة وانتشارها، الأمر الذي أثار جدلا بين المتخصصين فيما إذا كان التحرك الحكومي الأخير فعالا أم لا.

وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال مؤتمر صحفي منتصف كانون الثاني الماضي أن الخدمة المدعومة ستقدم 10 غيغابايتات مجانية لكل عائلة، وذلك بغية دعم العوائل المتعففة، فيما ستوفر الوزارة خدمة بسعة 100 غيغابايت قابلة للتجديد وبسرعة غير محددة لقاء مبلغ اشتراك لا يتجاوز 15 ألف دينار (10 دولارات).

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