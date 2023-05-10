2023/05/10 | 19:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تنفي انفجار محرك طائرة إيرباص تابعة للخطوط العراقية في تونس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/10 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تنفي انفجار محرك طائرة إيرباص تابعة للخطوط العراقية في تونس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تنفي انفجار محرك طائرة إيرباص تابعة للخطوط العراقية في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).