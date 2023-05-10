2023/05/10 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاقتصادية في مصر رفض استئناف الفنان محمد رمضان، على حكم تغريمه 300 ألف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب، وأيدت الحكم.وأصدرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء المصري يصدر حكمه النهائي ضد الفنان “محمد رمضان” المركز الخبري الوطني.

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