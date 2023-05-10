وعد بطرد اللاجئين.. من هو سنان أوغان؟

2023/05/10 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنان أوغان..المرشح عن تحالف الأجداد الذي يضم عدة أحزاب قومية، لديه حظوظ ضعيفة نوعا ما، ولكنه يسعى للإطاحة برجب طيب إردوغان..إليكم لمحة عن حياة المرشح القومي الساعي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين.

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