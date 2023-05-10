دولة القانون: حماية سنجار تقع ضمن مسؤولية القوات الاتحادية

2023/05/10 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاربعاء، ان الاتفاق الموقع بين الاطراف السياسية لم يتضمن فرض الحماية على سنجار من قبل جهة معينة بحد ذاتها، لافتا الى ان مسؤولية الحماية تقع ضمن مسؤولية القوات الاتحادية كما هو الحال بمحافظة كركوك.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “العمل يجري بمقتضى ان تسيطر القوات الاتحادية وتتحمل مسؤولية كل نقطة من نقاط العراق من اجل تأمينها وحمايتها من اي مخاطر تحيط بها”.

واضاف ان “مسؤولية القوات الاتحادية تحتم عليها فرض السيطرة على كل المناطق سواء سنجار او غيرها، اذ لايمكن ان تشهد المنطقة المذكورة استقراراً في حال الاعتماد على جهة واحدة، كما هو الحال بمحافظة كركوك”.

وبين ان “الاتفاقية الموقعة بين الكتل السياسية لم تتضمن فرض الحماية على سنجار او غيرها من المناطق من قبل جهة معينة بحد ذاتها، بل ان المسؤولية تقع على القوات الاتحادية بشكل عام من اجل حفظ الامن والاستقرار”.

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