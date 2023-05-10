بتمويل ذاتي.. صحراء كربلاء ترفد السلة الغذائية العراقية بآلاف الاطنان من الحنطة (فيديو)

2023/05/10 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر قسم التنمية الزراعية في العتبة

الحسينية المقدسة، الاربعاء، بعمليات

حصاد الحنطة في مزارع سيد الشهداء (عليه

السلام) التابعة للعتبة الحسينية

المقدسة في موسمها الخامس بعد ان رفدت

السلة الغذائية للعائ

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