2023/05/10 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من موظفي فرع توزيع كهرباء

ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع

كهرباء الجنوب ، الاربعاء ١٠ ايار ٢٠٢٣

، وقفة امام مقر الفرع وسط مدينة

العمارة ، للمطالبة بشمولهم بتوزيع

قطع الاراضي أسوة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو توزيع كهرباء ميسان " ينظمون وقفة للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الاراضي أسوة في المحافظات الجنوبية المجاورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو توزيع كهرباء ميسان " ينظمون وقفة للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الاراضي أسوة في المحافظات الجنوبية المجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).