"إذا سمعت شيئا آخر عن ابني سترون".. شاهد تصرف والد طالب غاضب في حافلة مدرسية

2023/05/10 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتهام إيسدراس بورجيس كروز وهو والد طالب في مقاطعة ماريون بولاية فلوريدا الأمريكية في الشروع بضرب موظف من مدرسة ابنه كان على متن الحافلة المدرسية.

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