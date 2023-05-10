2023/05/10 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c4zrCLFdvY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى.. قنبلة موقوتة | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى.. قنبلة موقوتة | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).