2023/05/10 | 19:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

توفي الصحفي والإعلامي العراقي حكيم الزهرة ، اليوم الاربعاء ، عن عمر ناهز الـ60 عاماً إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة نُقل على أثرها إلى أحد مشافي العاصمة بغداد، ليفارق الحياة هناك.

وشغل الراحل لمدة طويلة منصب المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد.

ونعى محافظ بغداد محمد جابر ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الصحفي والإعلامي حكيم الزهرة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الصحفي والإعلامي حكيم الزهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).