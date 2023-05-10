أطلق النار على رأس فتاة.. “السر” في لعبة الغميضة

2023/05/10 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيبت فتاة برصاصة في رأسها جنوبي الولايات المتحدة على يد رجل “رأى ظلالا” على ممتلكاته، بينما كان أطفال يلعبون لعبة “الغميضة”، على ما أعلنت الشرطة المحلية.وقال مكتب شرطة مقاطعة كالكاسيو في بيان الثلاثاء إن الوقائع وقعت الأحد في ستاركس، وهي بلدة في ولاية لويزيانا بالقرب من الحدود مع تكساس.وعثر الشرطيون على فتاة تبلغ 14 […]

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“السر” في لعبة الغميضة أولاً على ايرث نيوز.

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