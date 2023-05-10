2023/05/10 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يلتقي وزير التجارة الخارجية الإماراتي ويدعو الى تنسيق مؤسسي تجاري عال بين بغداد وأبو ظبي

التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية وزير التجارة الخارجية الإمارتي الدكتور ثاني الزيودي على هامش أعمال المتلقى السنوي للإستثمار في دورته (12) في العاصمة أبو ظبي.

واستعرض الجانبان نقاط التعامل المشترك والتنسيق المؤسسي في المجال الإستثماري والتجاري وتنمية التعاملات العراقية الإماراتية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية حرص العراق على تطوير مستويات التعاون الإقتصادي مع الدول العربية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بصورة عامة، وأن الهيئة الوطنية تضع برنامج عمل مكثف مع الشركات الإستثمارية ورؤوس الأموال ومنحهم التسهيلات المنصوص عليها في قانون الإستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بهدف تشجيع البيئة الإستثمارية والشروع في إنشاء المشاريع الإستراتيجية في العراق.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي عدد من المديرين العامين في وزارة التجارة الإماراتية ومن الجانب العراقي معاون المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين الدكتور حسين المحمداوي.

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