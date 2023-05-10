كربلاء تمنع النساء من التنقل عبر الدراجات النارية

2023/05/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الاربعاء، عن صدور امر

من محافظ كربلاء نصيف الخطابي بمنع

تنقّل النساء عبر الدراجات النارية -عدا

التكتك- في شوارع المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "محافظ كربلاء نصيف

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