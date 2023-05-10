مستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية يجري (90) عملية جراحية لمواطنين من مختلف المحافظات خلال يوم واحد

2023/05/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه

السلام) الذي خصصته العتبة الحسينية

لاجراء العمليات الجراحية وتقديم مختلف

الخدمات الطبية لعموم المواطنين (مجانا)

عن إجراء (90) عملية جراحية في مختلف

الاختصاصات الطب

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