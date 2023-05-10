الزوراء يتعادل مع القاسم والكهرباء مع نوروز في مواجهتين بالدوري الممتاز

2023/05/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجئ فريق نادي الزوراء جمهوره بتعادل

غير متوقع مع فريق القاسم، كما تعادل

فريق الكهرباء مع نوروز، يوم الاربعاء،

ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة الزوراء والق

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