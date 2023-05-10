النقل تنفي انفجار محرك إحدى طائراتها المتوجهة الى تونس

2023/05/10 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

نفت وزارة النقل، الاربعاء، صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام، والتي تتحدث عن انفجار محرك إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية من طراز Airbus في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "الوفد العراقي أكد عدم صحة المعلومات التي أفادت احتراق محرك إحدى طائرات الناقل الوطني العراقي، والتي يزعم أنها كانت قد نقلت الوفد من بغداد والى قرطاج في تونس، لحضور فعاليات ثقافية".

وأضافت ان "الوفد العراقي سافر الى تونس ضمن رحلة إحدى شركات القطاع الخاص الاجنبي، من مطار بغداد الدولي، ولا صحة لخبر نقله بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وتحديدا من طراز A220."

ودعت إلى "التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الأساسية، قبل ترويجها والتعاطي معها، وتضليل الرأي العام".

وأكدت ان "إدارة الخطوط الجوية العراقية ماضية في استكمال الإصلاحات الإدارية في جميع اقسامها، وتقديم الخطط الخدمية، بما يحقق أمن وسلامة وراحة المسافرين".

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