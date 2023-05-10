2023/05/10 | 20:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تنفي وجود هجوم صاروخي او نشوب حريق داخل منفذ عرعر الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/10 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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