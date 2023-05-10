2023/05/10 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن ضبط أحد المسؤولين في كمرك خور الزبير بالجرم المشهود أثناء قيامه بالكشف على (165) صهريجاً يحمل مادة الأسفلت. وذكرت النزاهة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسؤولاً متلبساً بالكشف عن “165” صهريج أسفلت “صورياً” بكمرك خور الزبير المركز الخبري الوطني.

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