2023/05/10 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نيوز/ أكدت لجنة اعادة النازحين في ديالى، يوم الاربعاء، انتهاء ملف العودة واغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدومة خدميا التي يصعب عودة اهلها اليها.وقال عضو اللجنة عباس الفريداوي في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



انتهاء ملف النازحين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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