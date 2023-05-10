أدرعي للحرة: نأسف لسقوط ضحايا مدنيين في غزة

2023/05/10 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بسقوط مدنيين خلال الغارات التي استهدفت قادة في حركة الجهاد الإسلامي في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات الإسرائيلية "بذلت قصارى جهدها" من أجل تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

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