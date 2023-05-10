خبير كندي: الصين تعمل على زرع الفتنة في كندا منذ 20 سنة

2023/05/10 | 20:11 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحد الخبراء الكنديين أن الصين تعمل منذ 20 سنة التأثير على الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، وزرع الفتنة في الدول الغربية ومن بينها كندا.يقول ديفيد سالفو مدير هيئة “التحالف من أجل تأمين الديمقراطية” أنه كان رفقة فريقه يعمل على رسم خرائط التدخل الروسي والصيني وفهرسته منذ عام 2000.كان سالفو يتحدث إلى لجنة […]

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