2023/05/10 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي الارتفاع، مع أقفال...

ظهرت المقالة ارتفاع سعر الدولار مجددا يوجب سياسة نقدية تمنع الاضرار بقيمة الدينار العراقي أولاً على المسلة.

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