2023/05/10 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد المسؤولين في كمرك...

ظهرت المقالة مسؤول في كمرك خور الزبير يضبط متلبساً بالكشف على 165 صهريج أسفلت أولاً على المسلة.

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