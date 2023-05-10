مسؤول إسرائيلي لـCNN: مصر تقود وساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي

2023/05/10 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN، الأربعاء، إن مصر تعمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

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