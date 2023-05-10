2023/05/10 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارع يضغط وخبير يرى إمكانية تعديل سلّم الرواتب دون العودة للبرلمان المحاضرون يتظاهرون والإستياء يجتاح التواصل بعد سحب قرار ينصف الأجراء بغداد – قصي منذر اعرب محاضرو واجراء التعليم العالي عن استيائهم من تدخل الحكومة بعمل مجلس النواب وسحب قرار لجنة الامر النيابي 170 ?المكلفة بالتحقيق في انهاء عقود الجامعات،فيما احتج محاضرو التربية امام المنطقة […]

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