2023/05/10 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الطاقة الإيراني يستهل لقاءه بالمسؤولين ببحث تجهيز الغاز السوداني: قطاع النفط يحتاج إلى معالجة مشاكل التصدير بغداد – ابتهال العربي استعرض وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مع وزير النفط الايراني جواد أوجي الذي وصل بغداد امس في زيارة رسمية يلتقي فيها المسؤولين العراقيين ، ملف تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء في العراق.وقال بيان تلقته […]

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