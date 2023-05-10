2023/05/10 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري تنضّم إلى العزم بسبب فوضى القرار في كركوك بغداد – ندى شوكت انسحبت النائبة ساهرة الجبوري ، من تحالف تقدم الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،باعلان الانضمام الى تحالف العزم بقيادة النائب مثنى السامرائي، احتجاجا على ما وصفته فوضى القرار في محافظة كركوك، واكدت انها ترفض المساومة على مصالح المواطنين والتحكم بمؤسسات المحافظة.[…]

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