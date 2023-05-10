المركزي يؤكد استمرار تلبية الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للنقد وبسعر الصرف الرسمي

2023/05/10 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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البنك المركزي العراقي يؤكد استمرار تلبية الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للنقد وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار

يتبع ..

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