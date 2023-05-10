امانة مجلس الوزراء تعلن الغاء صحة الصدور الورقية واعتماد الالكترونية

2023/05/10 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن الغاء صحة الصدور الورقية واعتماد الالكترونية لتخفيف الروتين عن المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المجلس، حيدر مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "تم الغاء صحة الصدور الورقية واعتماد صحة الصدور الالكترونية من قبل 53 مؤسسة رسمية من وزارات الدولة وهيئات ومديريات ومحافظات"، مشيرا إلى "صدور أكثر من مليون و230 ألف وثيقة صحة صدور إلكترونية في مختلف هذه المؤسسات".

واضاف مجيد، ان "صحة الصدور كانت تتأخر لشهور وباتت بوابة للفساد وتزوير الوثائق الرسمية في بعض الأحيان بسبب تدخل ضعاف النفوس من الموظفين والمعقبين، لذا صدرت التوجهات الحكومة نحو إلغاء صحة الصدور الورقية واعتماد الالكترونية حيث كانت صحة الصدور هي واحدة من المعضلات التي تواجه المواطن بكل مؤسسات الدولة".

واوضح مجيد، ان "هناك اهتماماً حكومياً بهذا الاتجاه، والأمين العام لمجلس الوزراء يتابع الموضوع بشكل مباشر مع مركز دائرة البيانات الوطني"، مبيناً ان "بوابة أور الكترونية تتضمن أكثر من 230 خدمة الكترونية للمواطنين".

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