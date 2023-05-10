خلال استقباله وزير النفط الايراني.. وزير الكهرباء: الحكومة عازمة على خلق ملف واعد للطاقة

2023/05/10 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم

الأربعاء، أن الحكومة عازمة على خلق ملف

واعد للطاقة في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، إن" وزير الكهرباء زياد علي

فاضل استقبل، اليوم، وزير الن

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