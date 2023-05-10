ضبط مسؤول متلبس

2023/05/10 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، ضبط أحد المسؤولين في جمرك

خور الزبير بالجرم المشهود أثناء قيامه

بالكشف على (165) صهريجاً يحمل مادة

الأسفلت.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها

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